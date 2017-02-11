NBA》史上首位！格林得分沒上雙仍摘大三元
在勇士11日客場力退灰熊比賽中，除了看勇士的瘋狂得分秀，卓雷蒙格林拿下4分、12籃板、10助攻、10抄截與5火鍋的「另類」大三元，更創造專屬他的歷史紀錄，因為他成史上首位能在得分沒上雙，照樣拿下大三元的球員。
格林賽後露出驕傲神情表示，「任何時刻你能夠成為某個成就的唯一達成的人，感覺都是很棒的！」隊友柯瑞也不禁開起玩笑，「我希望能把這場比賽球切成兩半，一半分給格林，一半分給今天攻下36分的克雷湯普生。」
勇士總教練科爾更是大方稱讚格林演出，「這是我看過沒有得分上雙，卻最具統治力的表現！」甚至連對手灰熊後衛湯尼艾倫都放話，格林假如本季沒有入選年度防守第一隊，他會相當訝異。
11日勇士也延續另1個有趣紀錄，那就是只要伊戈達拉攻下20分以上的比賽(例行賽與季後賽)，勇士戰績是完美的14勝0敗，這代表只要以後對手讓伊戈達拉得分破20，乾脆提前宣告投降算了。
(中時電子報)
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