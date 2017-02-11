黨主席選舉納民調 郝龍斌：國民黨需脫胎換骨
國民黨魁之爭，有意角逐的副主席郝龍斌提出納入民調的提議，但前副總統吳敦義、北農總經理韓國瑜都覺得不可行，吳更認為，之前總統大選的「防磚條例」，全民調反而引來民進黨支持者反操作，遭到灌票。不過郝龍斌11日中午在臉書發文表示，重點是國民黨隨時都要有重視民意的心態。至於民調權重、題目排綠設計、民調機構的選擇只是技術性問題，重點是心態。
郝龍斌認為，代表我們國民黨參選的總統、縣市首長、各級民意代表候選人，在提名前的初選都有一個民調機制。那為什麼黨主席就不需要有更廣泛的民意考驗？
他表示，許多朋友一輩子都認同藍軍，每逢選舉都投給國民黨，「即便不是黨員，但我們當然也要重視他們的意見。」他認為，國民黨有繳黨費的黨員不超過40萬，「但支持我們的選民可能有400萬、600萬，這些都是我們珍貴的基礎。」
郝龍斌認為，國民黨需要翻轉式的革新，如果「這也擔心、那也不可」，說要打破保守、老舊的文化，可能變成空談。何況修改辦法後，也從下一屆2021年的黨主席選舉開始，對「未來之事」，是否應該要更開放與預想？
他表示，自己仍相信唯有讓更多民意、更多人才都能進來，國民黨才能真正「易筋洗髓、脫胎換骨」。
(旺報)
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