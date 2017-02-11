吃全穀保健康 何美鄉：才不會拖累別人
醫學博士何美鄉今天說，吃全穀食物非常重要，因為台灣是一個全民健保的國家，「一人生病、大家負擔」，因此大家都要互相照顧，每一個人都要盡量健康才不會拖累別人。
台灣食育協會今天在南機場樂活園地舉行「用吃溫暖元宵」活動，邀請醫學博士何美鄉在現場分享全穀湯圓製作秘訣。
何美鄉指出，傳統湯圓是由糯米做成，但由於糯米已經將外層胚芽都去除，是類似白米的精緻食物；因此她便與營養師討論，運用小米、黑米及番薯，並將全穀比率抓在51%以上，加入水及糯米粉加入調和製作出全穀三色湯圓。
何美鄉說，美國在1999年通過法規，只要低油脂、含有51%以上的全穀食物，就可以宣稱能防止冠狀血管疾病及癌症，美國哈佛大學也做過長期追蹤研究分析，吃全穀食物的人，乳癌發生機率及死亡率是下降的。
何美鄉表示，台灣不大重視全穀食物，但吃全穀非常重要，台灣是一個全民健保的國家，「一人生病、大家負擔」，因此大家都要互相照顧，每一個人都要盡量健康才不會拖累別人。
她以自己為例，她屬於65歲以上的人，沒有薪水、健保費也付得很少，她若生病是別人在供給她，從這個角度來說，就一定要想辦法讓這個社會更健康。1060211
(中央社)
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