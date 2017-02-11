2年只賺20萬 《風水世家》貝拉息影解約大哭
曾演出《風水世家》中個性白目「貝拉」一角的女星張懷媗，昨(10日)閃電宣布即將息影，不再演戲，稍早她接受媒體訪問，談及做這決定的主因是先前拍戲頸椎受傷，動刀後許多通告無法接，兩年只賺20萬，才讓她決定另謀出路，但強調沒要引退演藝圈，只是決定不演戲了。
張懷媗昨突然宣布不再當演員，引發網友猜測是否要嫁人，她則撒嬌回應：「才不是呢」，並埋下伏筆表示有新的計畫，「你們會在別的地方看到我的」。據《蘋果日報》報導，張懷媗當年拍《風水世家》時，不慎在一場追逐戲中滑倒，導致頸椎第6、7節椎間盤碎裂，術後仍有後遺症，無法做大動作。
張懷媗說，因身體狀況不佳，許多戲劇或舞蹈類類型節目都不能上，兩年來只收入20萬，她便主動向民視提解約，但心中仍有不捨，「解約那天我大哭，入行10多年就這樣。」據悉她目前忙研究保健食品，未來有望開發產品。
(中時電子報)
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