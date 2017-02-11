疑天冷用電熱器失火 高市獨居老人獲救

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高市透天厝遭祝融，一獨居老人被救出。（柯宗緯翻攝）

失火原因疑為電熱器走火。（柯宗緯翻攝）

高市中午12點29分左右傳出火警，三民區遼寧二街一棟透天厝遭祝融，消防隊緊急調派十全、鼎金等分隊到場灌救，所幸火勢不大，冒出陣陣黑煙，約12點44分獲控制撲滅。一名81歲歲獨居老人獲救，但有吸入性嗆傷，意識不清，送高醫急救暫未脫險。

警消初步研判，起火點在1樓後方房間，疑似今天高雄氣溫太冷，老人家開電暖器取暖，造成電線走火，但詳細事發原因仍有待釐清。

(中時)