洪秀柱：當局規避同婚議題 俗仔！

國民黨主席洪秀柱11日上午，到新北市新莊區黨部參加新春團拜，她致詞時批評民進黨，在一例一休、年金改革、觀光產業等政策上，搞得民怨沸騰，對同性婚姻議題，政府態度不明，行政院不提案，而是由不分區立委提案，這就是政府不負責任的態度，不願意光明正大地表明立場，讓大家一起辯論，根本是「俗仔」！

她致詞表示，面對民進黨不法黑機關的一連串訴訟，國民黨站得住腳，黨產會違法違憲，所以國民黨連贏四場，雖然黨務運作經費得以紓緩，但仍十分拮据。

活動上，她還擔任新進黨員宣誓的監誓人，致詞時她表示，在如此艱困的情況下，看到許多新進黨員同志願意入黨，真的是患難見真情。她認為，他們真的是愛這個黨，希望黨再起，「黨興盛時入黨是錦上添花，黨困難時入黨是雪中送炭，彌足珍貴。」

洪秀柱認為，金錢與人心比較，當然是人心比較重要，「我們要努力贏回人心，讓國民黨成為國家不可或缺的政黨。」

她也感嘆，因為國民黨不爭氣、不努力，沒有掌握社會脈動，更沒有謙虛傾聽民意，讓百姓對國民黨失望、政權輪替，但從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來。2018年大選即將來到，面對縣市長、議員、里長等選舉，國民黨要從基層尋覓人才，「用壯育青」，培養年輕一代、借重壯年一代，做好準備，在選舉全力贏回民心。

(旺報)