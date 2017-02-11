太平山清晨降冰霰 一片銀白世界
宜蘭縣太平山莊，今天清晨溫度，下探攝氏零下3度，整個山區濃霧，且樹枝結滿霧淞，清晨下了大約2小時的冰霰，呈現一片銀白世界，相當美麗。
位於海拔約2000公尺的宜蘭太平山上，今天清晨的溫度下探攝氏負3度，下了2個小時的冰霰，濃霧鎖山，樹枝結滿霧淞。因氣候偏乾，並未降雪。
不少遊客冒著天寒地凍，上山要追雪，雖然沒有下雪，但一片銀白世界，景色仍相當美麗，讓遊客相當驚喜。
巧遇冰霰的遊客表示，雖沒有看到下雪，有一點失望，但還是很幸運，能目睹結霧淞與下冰霰的美景。
林務局羅東林區管理處提醒，遊客如要到太平山，務必注意行車安全與保暖。上山賞景，小心山路有霧，路面濕滑，務必保持車距，小心駕駛。1060211
(中央社)
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