葉菊蘭憶鄭南榕 讓台灣敢討論二二八

今年是二二八事件70週年，也是鄭南榕等人推動「二二八和平日運動」30週年。鄭南榕遺孀葉菊蘭（左）11日說，當年鄭南榕等人的行動，就像一把鑰匙，讓台灣社會開始敢討論二二八事件。中央社記者葉素萍攝 106年2月11日

今年是二二八事件70週年，也是鄭南榕等人推動「二二八和平日運動」30週年。鄭南榕遺孀葉菊蘭今天說，當年鄭南榕等人的行動，就像一把鑰匙，讓台灣社會開始敢討論二二八事件。

鄭南榕基金會規劃「破除言論禁忌─鄭南榕X二二八」特展，今天在鄭南榕紀念館舉行開幕式。

鄭南榕基金會董事長許章賢、基金會終身志工葉菊蘭、二二八和平日促進會副會長李勝雄、1987年全台第一場二二八遊行參與者林宗正、黃昭凱，以及台灣教會公報社社長方嵐亭等人出席。

1987年是二二八事件40週年，鄭南榕與醫師陳永興、律師李勝雄組成「二二八和平日促進會」，開始在全台舉辦二二八演講及遊行。

葉菊蘭說，回想往事，她百感交集，當時鄭南榕才剛從監獄出來，她心想終於撿回丈夫、女兒撿回爸爸，結果鄭南榕要辦的第一件事情是二二八平反。

葉菊蘭回想，那時她對二二八了解不深，鄭南榕訴求平反、懲凶、賠償、訂二二八和平日，那時候她覺得是天方夜譚、不可能的事；她說，1987年2月14日在台北日新國小辦的第一場說明會，談二二八運動平反事件，就像是「一把鑰匙」，這把鑰匙是開啟二二八平反運動的重要關鍵。

葉菊蘭說，她現在講得雲淡風清，但那時候都是血與淚，那時接到電話心都是很下沉的，經過了30年，現在每個人敢大聲討論二二八，也敢去追尋過去的歷史，「當年這把錀匙，真的發生作用」；她說「歷史在當時，你可能會不敢正視，但只要有人敢走出來，敢去繫貓上面的鈴鐺，其實貓並沒有這麼可怕，但要有人去做有意義的事」。

她說，不知如何形容自己的感受，「不能說是欣慰」，畢竟有那麼多人血淚犧牲，還給歷史一個公道，台灣還有很多歷史的公道還沒有整理出來。

許章賢說，鄭南榕是行動的思想家，組二二八和平日促進會，呼籲政府公布真相，這已經是30年前的事情了，鄭南榕基金會這次策劃活動，希望讓社會大眾從不同角度了解二二八。

除了特展之外，鄭南榕基金會25日還將舉辦「傷痕228」映後座談、3月4日舉辦「二二八療癒的啟動與傳承-從和平日促進會到共生音樂節」閉幕座談。1060211

(中央社)