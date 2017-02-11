韓代總統：致力國政重回正軌 別無他想
南韓代行總統職權的國務總理黃教安昨天下午在國會表示，他正與全體公職人員同心協力，期使國政重回正軌，別無他想。
南韓「亞洲經濟」報導，黃教安在國會大會場主持有關政府非經濟領域的活動時，對於在野民主黨國會議員宋永吉提問「是否有意參加下屆總統大選？」，作了上述回應。
據報導，宋永吉提問，「為什麼不明確表示將不參選呢？」。黃教安回答，「現在國家政局面臨難關，正與全體公職人員同心協力，期使國政重回正軌，別無他想。」
此前，南韓輿論界對黃教安是否將競選下屆總統有諸多猜測，尤其，聯合國前秘書長潘基文「提早下車」後，黃教安的支持度僅落後在野民主黨文在寅和安熙正，排名第3，被評估為保守陣營的唯一選擇。
另外，對於南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的提問，黃教安表示，「為因應北韓在早期內驟增的核威脅、保護國民和國家安全，部署薩德是必要的自衛措施。韓美兩國正就有關問題協商，應按照協商內容儘早完成部署。」1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。