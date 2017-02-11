韓代總統：致力國政重回正軌 別無他想

我要評比

南韓代行總統職權的國務總理黃教安昨天下午在國會表示，他正與全體公職人員同心協力，期使國政重回正軌，別無他想。

南韓「亞洲經濟」報導，黃教安在國會大會場主持有關政府非經濟領域的活動時，對於在野民主黨國會議員宋永吉提問「是否有意參加下屆總統大選？」，作了上述回應。

據報導，宋永吉提問，「為什麼不明確表示將不參選呢？」。黃教安回答，「現在國家政局面臨難關，正與全體公職人員同心協力，期使國政重回正軌，別無他想。」

此前，南韓輿論界對黃教安是否將競選下屆總統有諸多猜測，尤其，聯合國前秘書長潘基文「提早下車」後，黃教安的支持度僅落後在野民主黨文在寅和安熙正，排名第3，被評估為保守陣營的唯一選擇。

另外，對於南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的提問，黃教安表示，「為因應北韓在早期內驟增的核威脅、保護國民和國家安全，部署薩德是必要的自衛措施。韓美兩國正就有關問題協商，應按照協商內容儘早完成部署。」1060211

(中央社)