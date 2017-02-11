馮世寬：無人機闖機場 一律擊落

松山機場日前遭無人機闖入，使多個航班及軍機受到影響，國防部長馮世寬對此直接指示，在合法權責內，對闖入機場的空拍無人機一律予以擊落，「不用請示上級」。

軍聞社報導，國防部長馮世寬10日由國防部相關聯參主管陪同，前往陸軍第10軍團指揮部、航空第602旅等單位，聽取任務簡報，巡視戰備執勤狀況，並頒發團體加菜金，犒慰官兵辛勞。

馮世寬視導陸航第602旅（陸軍直升機部隊）時，關切營區安全防護及飛安管制情形，尤其近來流行的空拍機等，已對機場安全形成顧慮，也有為敵人情搜的疑慮，馮世寬在場要求幹部教育所屬，在合法權責內，善盡維護國家安全的職責，對闖入機場的空拍機一律予以擊落。

馮世寬表示，「威脅就在眼前，不用請示上級」，避免因層層回報、請示，延誤狀況處置的先機，對國家安全造成損害。1060211

(中央社)