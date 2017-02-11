竹市浪漫護城河 感受團圓慶元宵

「2017新竹過好年」壓軸好戲「團圓慶元宵．浪漫護城河」11日下午登場，5000份「雞鳴鳳舞小提燈」免費發放。（新竹市政府提供）中央社記者管瑞平傳真 106年2月11日

今「2017新竹過好年」壓軸好戲「團圓慶元宵．浪漫護城河」今天下午登場，5000份「雞鳴鳳舞小提燈」免費發放，偶像歌手卓文萱、周湯豪也將現身演唱。

新竹市長林智堅表示，元宵節是我國重要節慶，市府在過年期間透過護城河畔的裝置藝術，讓市區街容改變、更有年節氣氛，系列活動也將延續至元宵節，包括兒童劇團、民俗技藝表演、文創市集及精彩晚會，邀民眾一同歡喜慶元宵。

林智堅指出，今年的元宵節恰巧與西洋情人節時程相近，市府結合兩個節日，以「雙節同慶」概念規劃文創市集及精采晚會，結合護城河畔美麗的裝置藝術作品，讓戀人們都能一起共度浪漫情人節。

文化局表示，活動將於下午3時起跑，50位手作達人將在護城河畔的文創市集，帶來各類手作小物及健康餐點。同時，青少年館旁綠地則有兒童劇團表演、猜燈謎等活動，下午5時開始將免費發放5000份「雞鳴鳳舞小提燈」。

晚會將於下午6時由精采的民俗雜耍及酷炫的LED舞獅表演揭開序幕，並邀請偶像歌手卓文萱、周湯豪帶來一連串精采的歌舞表演，陪伴市民朋友共同歡度浪漫夜晚。

此外，下午2時在228紀念公園還有「發光星體小提燈」及「雞鳴鳳舞印年畫」二場藝術工作坊活動，分別由藝術家陳璽元及吳耿禎現場示範製作，邀請民眾一起過個既傳統又富饒童趣的元宵節。1060211

(中央社)