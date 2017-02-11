寶山打中午文化季登場 數千人食福
新竹縣2017寶山鄉打中午文化季，11日中午在寶山新豐宮生活圈場域登場，數千位鄉親、遊客共同參與這項延續近200年的傳統活動，近午時分，挑擔隊伍陸續進場，擺出多項渦家特色美食，供數千位遶境、隨香人員及鄉親、遊客「食福」，場面相當熱鬧。
寶山鄉長邱坤桶表示，打中午民俗宗教活動始於清道光年間，當時民間為祈求神力驅逐瘟疫，每到農曆正月十四至十五日元宵節，開墾地區客家庄即會辦理神明遶境祈福活動。
中途於聚落人口集中地區徒步遶境，沿途商家設香案祈福，能夠近距離感受遶境神轎、陣頭祈求神祇護佑鄉民、居民，而在遶境期間，各家戶居民會在中午自發地烹煮飯菜，供挑擔奉飯「打中午」，讓辛苦的陣頭、信眾飽餐。
演變至今，參加活動的客庄則會料理包括炒麵、炒米粉、米台苜、酸菜湯…等特色客家美食給參與民眾「食福」，象徵「食空空，好年冬」，這個活動同時也能凝聚地方居民情感，象徵客家人好客、分享、奉獻精神的傳統客庄習俗。
鄉代會陳東平表示，打中午是寶山鄉全年最重要的神明遶境活動與居民情感交流日子，「不怕你來吃，就怕你不來」， 從2011年起地方就規畫擴大舉辦，年年獲得客家委員會補助及新竹縣政府的支持，且入選客庄12大節慶。
特別的是，今年參加挑擔的團隊中，加入了縣府及衛生所的健康挑擔，供應的食菜餚在烹調選用蒸、燙及炒的方代取代油炸，減少用油量，另還加入當地蔬果增加纖維，減鹽、減糖及少醬，讓民眾可以吃出食材的天然風健康飲食。
另，配合打中午活動，寶山鄉公所更特別規畫寶山輕旅行半日遊，讓遊客以1天的時間，覽遊柑橘、竹筍、橄欖、黑糖、木炭等特色產業，以及寶山、寶二水庫的明媚風光。
(中時)
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