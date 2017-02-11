菲南夜半強震居民驚逃 有感餘震近100次

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菲律賓官員今天表示，南部昨夜強震造成至少4人喪生，120多人受傷，且發生將近100次有感餘震。

地震導致多棟建築物和1座機場受損及停電，官員也說，學校重新開放充當避難中心，讓不敢返回受損住宅的居民暫時安身。「菲律賓星報」（Philippine Star）等媒體也在推特轉貼災情照片。

美聯社報導，昨夜強震規模6.5，菲律賓北蘇瑞高省（Surigao del Norte）居民睡夢中被搖醒，數百人奪門而出。

一名菲律賓海岸防衛隊員說：「搖得超大，我幾乎站不起來。」

菲律賓火山暨地震研究所的索里頓（Renato Solidum）表示震源深度相對淺，並表示地震是菲律賓斷層運動引起。

路透社則報導，美國地質調查所（USGS）測報地震規模6.7，震源深度10公里，震央位在蘇瑞高巿（Surigao）東方約13公里處。

災害因應官員龔薩雷斯（Gilbert Gonzales）說，至少4人喪生，有人是被掉落的碎片和鈍物砸中。蘇瑞高巿至少另有126人受傷。（譯者：中央社盧映孜）1060211

(中央社)