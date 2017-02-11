迎接浪漫情人節 高雄原住民故事館原民市集活動
為迎接2月份浪漫情人節，高雄市原住民故事館於2月11日原民市集活動，歡迎情人們結伴同行，著情侶裝即贈小禮品，而適逢元宵節，當天也舉辦元宵甜湯送溫暖活動，歡迎想感受幸福氛圍的民眾，一起來溫暖故事館。
高雄市原民會表示，原住民故事館自去年12月開館後，每月訂定主題月辦理系列活動，2月14日為西洋情人節，特別將2月份訂定為「情人月」，希望幸福的情侶們帶給故事館充滿濃濃的愛意，也歡迎單身的朋友一起感受這份溫暖。而故事館每周六辦理的原民市集，2月11日當天也辦理「情人慶元宵」活動，只要當天與情人結伴同行，身穿情侶裝，或是配戴對飾或相同飾品，即可獲得故事館精心準備的小禮品。
11日當天是農曆新年的元宵節，正值冷氣團來臨之際，故事館將從下午2點開始到5點，將元宵甜湯這份溫暖發送給市民朋友們，限量送完為止！而享受完甜湯之後，想來罐好喝的茶飲，可利用FACEBOOK在故事館打卡，桃源寶山冷泡茶即可以買一送一，與心愛的人一起喝交杯茶。
高雄市原住民故事館集結了高雄市原住民的工藝、農創及樂舞產業，歡迎喜愛原住民的市民朋友，一起來故事館寫下屬於您自己的故事！以上詳細活動請洽高雄市政府原住民事務委員會07-740-6511分機721、高雄市原住民故事館07-841-7087或FB跟google搜尋「高雄市原住民故事館」。
(中時)
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