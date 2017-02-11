帶K趴趴走 謊報弟身分騙警遭識破
新竹縣26歲曾姓男子與友人疑剛於自小客車內拉完K，於11日凌晨遇巡邏警車即心虛加速駛離，縣警竹北分局警方見狀立即起疑，隨即將其攔下盤查，而同車另名朱姓男子因擔心車上K毒遭查緝，竟謊報弟弟身分，但仍逃不過眼尖員警，最終遭識破移送法辦。
新竹縣警竹北分局三民所所長李宗和、巡佐張志兆、警員莊威，今天凌晨巡邏時，於竹北市縣政二路，見前方自小客車行跡詭異，而該車見警車心虛加速離去，警方立即起疑，待其交通號誌紅燈時上前攔查。
過程中，26歲曾姓駕駛原不配合警方要求下車接受盤查，也不願熄火受檢，警方怕其惡意衝撞，當下嚴正喝令其熄火後，曾男與車內另2人才下車。
警方盤查後發現車內飄出濃濃K菸味道，警方查證身分時，同車另名朱姓男子謊稱未帶證件，並流利的背1串身分證號碼，而警方查詢該證號照片和年紀皆和朱男十分相似，本不起疑心。
但警方隨後又在搜索其身上物品時，發現他攜有另1張健保卡，朱男見警方發現該健保卡，神色大變，吱唔聲稱是其兄寄放在他身上。
但警方此時已起疑，在查該健保卡證號後發現是竹檢發布毒品、恐嚇取財、妨害自由通緝在案的通緝犯，朱嫌自知已難逃查緝，始坦承謊報弟證號，此外，警方更在車內扣得7小包、近30公克K他命毒品及K盤等，全案並依毒品等罪嫌移送法辦。
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(中時)
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