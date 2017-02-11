安哥拉足賽球迷踩踏慘案 17人死亡

安哥拉甲級足球聯賽發生17人遭踩踏死亡的意外。（取自臉書）

非洲的安哥拉11日發生球迷在足球賽中混亂踩踏的意外，造成了17人死亡、59人受傷送醫的慘劇，還有部分死者只是兒童。

根據外電報導，這場周五於安哥拉西北部城市威熱，所進行的安哥拉甲級足球聯賽Santa Rita與Recreativo de Libolo之戰，球場已經滿座，仍有數百名觀眾從一個入口擠入球場，導致不少人跌倒而遭到踩踏。

「有些民眾直接從其他人身上踩了過去，」當地一家醫院的院長路易斯（Ernesto Luis）表示：「死傷者共有76人，其中17人死亡。」

(中時電子報)