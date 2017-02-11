熱血衝高山賞雪 出現這些症狀快下山

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寒流發威，玉山開始降雪。醫師今天表示，一下子從平地上到高山，很容易出現高山症症狀，若是出現頭痛、頭暈、意識不清等症狀持續未紓緩，一定要趕在傍晚前下山。

台灣野外地區緊急救護協會副理事長王士豪表示，一天內從平地上到2500公尺以上的高山，像是合歡山，環境高度快速上升，必須特別留意高山症症狀，症狀大多會在上山後6小時浮現，也可能更快。

王士豪指出，常見高山症症狀包括頭痛、頭暈、噁心嘔吐、睡不著、疲憊虛弱等，嚴重還可能引發肺水腫或腦水腫，肺水腫症狀包括呼吸困難、胸悶、咳血；腦水腫則可能出現意識不清或是突然不會用筷子、綁鞋帶等運動失調情況。

王士豪說，如果已經出現不舒服的症狀，千萬不要硬撐著身體不適，在山上過夜賞雪或等雪，因為在這種雪季，半夜公路經常容易會結冰，下山有困難，呼籲在山上身體不舒服，一定要趕在傍晚前下山，避免發生危險。

王士豪指出，預防高山症有3妙方，最簡單有效的方法是「快去快回」，上午上山停留1、2小時賞雪，趁著症狀還沒出現就下山，不要在山上過夜；其次，是把行程拉長到2至3天，以合歡山為例，第一晚先在清境農場適應高度，隔天再攻頂賞雪，可以大大降低高山症風險。

如果一定要當天攻頂合歡山或是要過夜，王士豪建議，上山前應先就醫，請醫師開立丹木斯或類固醇等處方藥物，並在上山前遵循醫囑服藥，協助適應高山環境，心血管疾病、氣喘患者則不建議上山賞雪。

萬一夜間高山症症狀嚴重，台灣野外地區緊急救護協會在松雪樓、滑雪山莊、太魯閣國家公園管理處小風口管理站，都設有加壓艙，受過加壓艙訓練的民眾可前往使用。1060211

(中央社)