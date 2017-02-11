慶元宵 教育處辦桌球親子互動遊戲

基隆市教育處今天上午舉行親子互動遊戲。(教育處提供)

基隆市教育處今天上午舉行親子互動遊戲。(教育處提供)

基隆市教育處今天上午舉行親子互動遊戲。(教育處提供)

基隆市教育處今天在社區教保資源中心(暖暖國小)，舉行親子體能互動遊戲活動，教師利用「桌球拍」設計多種好玩體能遊戲，讓學童從桌球互動遊戲，能夠認識桌球甚至愛上桌球！不少孩童第一次接觸桌球，但多都覺得十分新鮮、有趣，甚至有學子童言童語說，球拍長得好像扇子喔！

不少小朋友慢慢熟悉握球拍技巧後，開始嘗試拍打各種不同球類道具，透過手部「揮」、「拍」動作達到訓練手臂大肌肉的目的，更能提升專注力與敏捷性。除了體能遊戲外在中場休息時間，老師也準備了好玩又應景的元宵猜燈謎遊戲，要在元宵節這一天，讓參加活動的大小朋友，跟著音樂節奏大手牽小手，親子拍拍慶元宵！

若想了解社區教保資源中心的相關活動訊息，歡迎洽詢基隆市政府教育處學前科（2430-1505分機609），或至基隆市社區教保資源中心臉書查詢。

(中時)