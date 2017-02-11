讓城市更美好! 新北「都更家教」再添68生力軍

新北市都市更新推動師再添68名生力軍，都更處11日上午舉行授證典禮。（新北市都更處提供）

淡水的沙崙社區是都更推動師輔導的成功案例之一。（新北市都更處提供）

新北市都市更新推動師今天再添68名生力軍，都更處上午舉行授證典禮，未來這些「都更家教」會逐步輔導社區辦理整建維護、都更重建、簡易都更等。都更處統計，目前也已協助64處社區推動都更，像淡水沙崙社區的推動師、居民及市府共同努力下，已完成海砂屋鑑定，也完成更新會及劃定為都更地區審議，就是成功案子。

城鄉發展局長柳宏典說，推動師在都更過程中，扮演市府與市民間溝通橋樑，即時反應民眾意見，讓市府在都更機制與法規檢討更接近民意。

都更處長張溫德進一步說明，推動師培訓計畫自2014年開辦，間接帶動民眾對都更知識學習需求。今年度的都更推動師培訓，預計5月公布招募簡章，5月底6月初開放報名。

都更處表示，有意願參與培訓的民眾可密切注意新北市政府都市更新處網站或加入「新北都更小百科」LINE獲得即時資訊。另外，需要推動師協助的社區，可至新北市政府都市更新處網站查詢都更家教聯絡方式。

(中時)