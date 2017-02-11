英海軍潛艦戰力零 首相一無所知

英國伏擊號潛艦,在訓練期間不慎與商船碰撞，造成帆罩的受損。(圖/美聯社)

英國「太陽報」(The Sun)稱，英國現役的7艘攻擊潛艦通通沒有戰力，不是故障待修，就是還需調整，無法面俄國的潛艦威脅，處於戰力零的嚴重現象，而且首相被蒙在鼓裡，英國海軍對此僅以官樣文章做為答覆。

英國皇家海軍現役有兩型核動力攻擊潛艦，分別是年歲較大的「特拉法加級」(Trafalgar-class)有4艘，與新式的機敏級(Astute-class)3艘。這7艘潛艦當中，僅有機敏號正在大西洋巡游，但是它剛完成設備測試，距離實際擁有戰鬥力還需幾星期的時間。特拉法加級是比較早問世的潛艦，目前已到服役晚期階段，戰力不足實屬必然，至於3艘新式的機敏級問題卻不少，一艘因事故受損，一艘因機體故障，總之全部都沒有戰力。

獨立報(Independent)與其他媒體都轉載了這項消息，皇家海軍被媒體問到時，發言人僅說：「我們不評論具體的海軍潛艦戰力。我們希望大家對皇家海軍有信心，英國擁有世界級的艦隊，皇家海軍會繼續執行所有的常備運作任務，並保護英國在世界的國家利益。」這種官樣回應顯然難以解決媒體的質疑。

英國在去年試射未帶彈頭的三叉戟D5，結果飛彈導引失敗，朝向美國打去。(圖/洛馬公司)

機敏級做為英國最進步的攻擊潛艦，預計建造7艘，耗資近40億英鎊建造，結果造艦過程並不順利，進度延誤了四年多，成本不斷追加，超過了原先的預算50％以上。而且缺陷頗多、事故頻仍。在2016年7月20日，機敏級伏擊號(HMS Ambush)在例行訓練時，與一艘商船在直布羅陀附近海域相撞，造成了帆罩的明顯受損，雖然未造成人員受傷，核反應爐也沒有故障，但是至今船艦仍在乾塢裡修復。

除攻擊潛艦不能用以外，戰略彈道飛彈潛艦也有問題，在去年6月，英國復仇號彈道飛彈潛艦(HMS Vengeance)在佛羅里達外海試射「三叉戟D5 型」彈道飛彈，原本預計往非洲的試驗區，結果飛行方向完全偏離航線，朝向美國打去.。梅伊首相在爭取國防預算時卻沒提到這件失敗，被國會指責企圖隱瞞。

(中時電子報)