女經理墜樓身亡 檢警相驗釐清原因

北市民權東路六段一家物流公司的王姓女經理，凌晨5時許被人發現從11墜樓，倒在中庭不幸身亡。

警方調查，王女昨晚值夜班，清晨王女從辦公室走出，上完廁所後就在辦公室旁的外牆呆站了近1個小時，然後就自行攀出外牆墜落。由於現場並未發現遺書，警方已聯繫公司同仁及家屬，並報請檢察官相驗以釐清王女跳樓的原因。

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(中時)