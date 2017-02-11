心痛港鐵縱火案 「民間特首」劉德華說話了
香港地鐵尖沙咀站昨(10日)晚間發生縱火案，造成18人燒傷，4人命危，其中包含一名來自台灣的張姓女子目前重傷醫治中，昨晚現場照片曝光，在網上引發討論，而人在醫院養病中的「民間特首」劉德華，剛剛也透過官網發聲：「心痛昨天港鐵受傷的民眾，祈求所有傷者早日康復！」
劉德華上月17日在泰國墜馬受傷，目前人在香港養和醫院休養，預計將住院6到8周，今上午10點多他以「少點痛苦多點愛」為題PO文說：「心痛昨天港鐵受傷的民眾，祈求所有傷者早日康復！祈求香港這個家，少點痛苦多點愛！願世人平安、再平安！」並發出手寫照片說：「努力快好起來」，以此對自己喊話，粉絲則回應：「你不要太傷感，靜心養傷，明天會更好」、「一起用愛與正向能量，為傷者與香港這個家、這世界祈福！」
而今逢元宵節，凌晨劉德華也不忘向情同家人的粉絲報平安，說：「家人們，我一切都在預期中的進展，別擔心！今天想你們了！祝家人元宵佳節，團團圓圓、甜甜蜜蜜.........」，可見對粉絲的關懷與用心。
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
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