丟「寶可夢」毒球零錢包 毒蟲違停遭盤查

嫌犯丟棄「寶可夢」遊戲的寶貝球零錢包。（葉書宏翻攝）

寶貝球零錢包內有4包毒咖啡包及一包K他命。（葉書宏翻攝）

嫌犯丟棄「寶可夢」遊戲的寶貝球零錢包，違停遭盤查警方盤查。（葉書宏翻攝）

21歲黃姓男子駕駛出租車搭載22歲陳姓男子10日清晨5時許，行經新北市泰山區新北大道六段，因違停遭新北市保安大隊臨檢，陳男開門順手將一顆東西掉到車底下，警員查覺，撿起一看竟是「寶可夢」遊戲的寶貝球零錢包，內有4包毒咖啡包及一包K他命，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

警方調查，黃嫌有毒品前科，駕車出租車搭載陳嫌到泰山區新北大道六段，由於車輛違停，保大一中隊小隊長蔡伯宏等人見狀上前盤查。

警方盤查時，2嫌相當配合，陳嫌趁開門之際順手將一顆東西掉到車底下，警方撿起後發現，內有4包毒咖啡包、1包K他命等毒品。

黃嫌見狀事跡敗露後，當場承認為其所有，只是情急之下由陳嫌將毒品往車底下丟，陳嫌隨後主動交付藏在隨身背包內的K菸1枝及K盤1個等證物，警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

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(中時)