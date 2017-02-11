大專公部門見習　2月中旬公布職缺

我要評比

教育部青年發展署推動「大專生公部門見習計畫」，今年職缺將於2月中旬公布，包括中央機關和地方政府。

很多年輕人考慮投入公職考試，事前卻不瞭解公部門的生態，而陷入徬徨。教育部協調政府各單位，開出見習職缺，工作內容相當多元，包括社工、文史導覽、心理諮商、接待外賓、網頁設計、移民輔導、經濟分析等。

大專公部門見習計畫去年共媒合440人，許多學生選擇到與所屬科系不相關的地點，進行跨領域學習，也都能獲得不錯的收穫。

「大專生公部門見習計畫」有見習津貼和保險，並可提供時數證明，作為折抵實習學分之用，但是否採計由各校認定。相關資訊可參考教育部青年署網站。1060211

(中央社)