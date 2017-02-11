預防港鐵事件 防恐維安特勤隊支援台鐵

為防止港鐵縱火事件在台灣發生，內政部警政署增派保一總隊維安特勤隊支援鐵路警察局與鐵路警察局共同執行勤務，確實維護安全。

內政部警政署鐵路警察局即日起，針對轄內各站區及列車，均加強編排巡守勤務，提升見警率，

台鐵呼籲，進入站區及列車上民眾，如果發現有不法情事，或無人看管行李，如覺得可疑之處，請立即與現地服務人員或警察人員聯繫。

香港地鐵列車疑似遭縱火，造成多人受傷，其中還有一名台籍旅客受傷。1060211

(中央社)