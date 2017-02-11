川習通話 WSJ：美中協調反轉政策

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美國總統川普與中國國家主席習近平通電話，同意遵循美國的「一中政策」。「華爾街日報」分析，美中協調反轉政策，川普放棄翻轉美中關係基石，繼續美國的亞太政策。

華爾街日報（WSJ）認為，此一舉措象徵川普的重大退讓（a significant retreat），同時也讓雙方可就經濟及安全議題展開進一步談判，攸關美國在亞太區域的政策。

美國官員還透露，在長達45分鐘對話中，兩位領導人還觸及貿易、私人生活、另一半及家庭。「這是確信與中國關係重設（reset）的好機會」，這也是讓川普與習近平直接對話的良機。

報導又說，在川普打破外交慣例，去年底與台灣的總統蔡英文通話後，白宮幕僚歷經多日籌畫後促成川普和習近平昨晚通話。

對習近平而言，通話反映中國採取觀望態度因應美國新任總統的舉措奏效。北京當局清楚向川普表明，美國恪守「一中」政策是確保彼此關係神聖不可侵犯的前提條件。

另外，在日本首相安倍晉三正在美國訪問之際，川普的做法也是藉機向亞太區域傳遞更廣泛的訊息。

儘管川普同意遵循美國的「一中政策」，報導引述中國南京大學國際關係研究院院長朱鋒（Zhu Feng）說，「最重要的是，川普接受了『一中』政策，但不意味其中國政策已經完全成形。」

約翰霍普金斯大學教授藍普頓（David Lampton）認為，中國可能願意採取一些舉措讓美中關係往正面方向前進，諸如施壓北韓或推動雙邊投資協定進一步談判。

前國際貨幣基金（IMF）官員、康乃爾大學經濟學家普拉薩（Eswar Prasad）則說，中國不能視川普說法為理所當然，但此一舉措對美國企業具有正面益處。1060211

(中央社)