4顆包餡湯圓1碗飯 少量少糖多運動
今天就是元宵節，根據傳統習俗要吃湯圓象徵團圓、美滿，不過對於咀嚼不便或罹患慢性病患者，營養師建議，應遵循「少量、少糖、多運動」等原則，才能輕鬆品嘗元宵美食。
元宵節吃湯圓的習俗，可追溯至宋代，因為湯圓外型圓滾飽滿，有全家團圓、幸福美滿的象徵，相傳至今，老一輩認為在元宵節吃湯圓，可為全家人在新的一年帶來好運和平安。
苗栗大千綜合醫院營養師李易真指出，目前市售湯圓種類繁多，其中以包餡湯圓最受民眾喜愛，但一顆芝麻或花生湯圓熱量大約70大卡，4顆就相當於1碗飯的熱量，1個體重60公斤的人，需慢跑30分鐘或快走1.5小時才能消耗。
加上湯圓為糯米製品，黏性較高、不易消化，對於咀嚼及吞嚥功能困難的長輩，恐怕會造成腸胃不適甚至噎到，因此，李易真建議，民眾吃包餡湯圓，可將湯圓剪成小塊，大家一起分食，不但可以品嘗不同口味的湯圓，也不會過量，1人約品嘗「2至3顆」為宜。
對於罹患慢性病的家人，想要品嘗湯圓，更要切記糖尿病患者不額外加糖，或是以代糖取代砂糖，湯圓和一餐的主食互換，並增加蔬菜攝取量，高油脂食物，也會影響尿酸排泄，增加痛風發生的可能性，痛風患者需留意是否攝取足夠水分。
李易真也提醒腎臟病患者，花生、芝麻和豆沙湯圓等含磷偏高，更不宜吃太多；一般民眾要避免造成負擔，可搭配青菜、瘦肉、雞蛋或豆腐食用，食用後增加運動量，才不會過完元宵，身材也跟著變圓了。1060211
(中央社)
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