美媒：川習通話 白宮鋪陳近1週

美國總統川普在與大陸國家主席習近平通電話時，重申華府長期以來的「一中政策」，此舉有助化解早前他暗示在協商貿易、安全和敏感議題時可能拿台灣當籌碼，而招致中方的憤怒。

美聯社報導，因接了中華民國總統蔡英文電話而偏離美國數十年外交政策2個多月的川普，已顯示他試圖安撫北京，他無意推翻與世界第2大經濟體中國大陸的關係。

華府戰略暨國際研究中心（CSIS）的資深專家葛來儀（Bonnie Glaser）說：「這是重要的一步，這將為美國在廣泛議題上致力與中國政府協商鋪路。」

這通讓眾人等待已久的川習通話，是於華府當地時間9日傍晚展開。白宮表示，期間兩位領導人就「眾多」主題交換意見，並說，川普「應習主席的要求」，同意信守「一中」政策。白宮形容雙方通話「非常誠摰」，並說兩人互邀訪問對方的國家，也期待能有進一步討論。

白宮是本週一開始就鋪陳川習通話。川普的國家安全顧問佛林（Michael Flynn）與副手麥克法蘭（K.T. McFarland）與大陸駐美大使見面，遞交一封川普寫給習近平的信。

白宮表示，信中內容包括川普對大陸民眾的問候，以及盼與習近平合作，發展「對美中兩國都有利的建設性關係」。

據一位知情人士指出，川普表示他近日已先與國務卿提勒森（Rex Tillerson）討論一中政策。川普還在9日傍晚與習近平通話前，先與提勒森晚餐，共和黨大金主艾德森（Sheldon Adelson）也參加了這次白宮餐會。

葛來儀表示，川普可能是被政府內一名資深成員說服，了解到一中政策無法被用來當談判籌碼。

芝加哥大學政治科學系教授楊大利（Dali Yang）表示，川普的聲明，顯示中國大陸公開與私下努力與川普及其團隊打交道獲得成功，不過美方可能也說了「我們期待你們也要投桃報李」。

楊大利還點出川普就職前與線上巨擘「阿里巴巴」創辦人馬雲的會面，以及川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）出席了由大陸駐美大使館所舉辦的農曆新年慶祝會。

曾任中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席的楊大利表示，川普耍改變華府對中國政策的把戲，讓他在解決懸而未決的美中貿易問題上，同時付出信譽和聲勢的代價。

1998年起即在中國大陸的律師齊默曼（James Zimmerman）說：「對有關基本、核心利益的威脅，倒頭來都會適得其反；結果就是川普向世界證明了，他不過是隻紙老虎。」（譯者：中央社陳亦偉）1060211

(中央社)