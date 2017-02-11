男分飾兩角性侵女房仲 判刑4年10月

廖姓男子覬覦年輕女房仲小妮（化名）美色，一人分飾房仲和億萬富翁，誘騙小妮性侵。台灣高等法院審理後，依強制猥褻等罪，判廖男有期徒刑4年10月，可上訴。

判決書指出，體重破百的廖男，民國104年4月與朋友聚餐時認識小妮；廖男得知小妮業績不好，事後假扮另一名女房仲，傳簡訊向小妮宣稱，要介紹一名身價破億元的富翁給她。

廖男順利約出小妮後，她發現雙方早已認識，並坐上廖的車子，帶他去看房地；在途中，廖男於車上藉機強行撫摸小妮胸部，並說會給她一張「中了新台幣1000萬元的統一發票」。

兩天後，廖男不斷傳簡訊騷擾小妮，雙方再度碰面希望把事情講清楚；小妮上車後，廖男恐嚇她會將此事告知其男友，並把人載到汽車旅館後，強脫被害人衣物，以手指性侵得逞。

小妮事後報警，廖男遭警方逮捕移送法辦，被檢察官起訴。一審法院判處廖男有期徒刑4年10個月。案件上訴第二審，高等法院審理時，男子坦承襲胸、否認性侵。

經過法官訊問後，廖男又不否認以手指性侵女子，認定他性侵部分也有罪，因此依強制猥褻、強制性交兩罪，分別處有期徒刑10個月與4年2個月，合併執行有期徒刑4年10個月。全案還可再上訴。1060211

(中央社)