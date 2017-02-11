新南向 擬增4個印度台灣華語教育中心

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為配合政府新南向政策人才培育計畫，新竹清華大學全球事務長王偉中本週訪問印度，與印度多所大學洽談合作，預計今年將再增加4個台灣華語教育中心。

教育部今年希望推動在印度接受台灣華語教育的人數和委託新竹清華大學在印度設立台灣華語教育中心的數目都有所成長，王偉中本週訪問印度，拜會多所大學，希望能推動更多華語合作案。

王偉中指出，他此行拜會了尼赫魯大學（JNU）、金德爾全球大學（JGU）、印度國立伊斯蘭大學（JMI）、印度理工學院坎普爾分校（IIT-Kanpur ）、清奈SRM大學等校，就華語教育和雙方交流洽談合作。

王偉中表示，鑑於印度的華語教材已太過陳舊過時，新竹清華大學與尼赫魯大學將於3月10、11日在新德里舉辦首屆台灣印度華語論壇，邀請台灣和美國麻省理工學院的華語專家、教授，和印度華語方面的教授、專家及學生，一起討論並專門為印度人設計華語教材。

此外，王偉中說，他在拜會印度理工學院坎普爾分校後，雙方同意在IIT坎普爾分校設立台灣華語教育中心，這將成為教育部委託新竹清大在印度設立的第8個台灣華語教育中心，也是新竹清華8個IIT姊妹校中第3個IIT姊妹校設立台灣華語教育中心。

王偉中指出，還有許多印度大學也希望新竹清大能在該校設立台灣華語教育中心，現在都還在洽談中，估計今年在印度將增加4個台灣華語教育中心。

在既有的台灣華語教育中心部分，王偉中表示，金德爾全球大學將提供在德里的德里中心給台灣華語教育中心開設商用華語班，雙方合作為印度培訓更多華語人才，擴大印度華語教育的學習階層。

王偉中說，印度國立伊斯蘭大學台灣華語教育中心去年針對不同學生需求開設3種華語課程後，決定再開設華語證照班，讓更多學生能夠學習華語。

另外，王偉中指出，印度亞米提大學（Amity University）發現台灣華語教育中心成效良好，因而已要求台灣增派2位華語教師。

王偉中說，此行也和一些已設有台灣華語教育中心的大學討論改善台灣華語教師待遇與生活條件議題，獲得很好的回應。1060211

(中央社)