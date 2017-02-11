台助聖露西亞發展蔬菜栽培示範區
中華民國駐聖露西亞大使館與露國觀光及旅館協會共同合作，協助露國「青少年輔育中心」、「巴布諾區鄉村婦女生產網絡」、「東區農業產銷合作社」3個民間組織設立蔬果栽培示範田區。
駐聖露西亞大使牟華瑋在合作記者會中表示，中華民國長期協助露國推動農業多樣化的技術提升，這次經由「聖露西亞觀光旅館協會」的引介，擴大與露國NGO組織合作，鼓勵青年及婦女投入農業生產，進而創造就業機會及增加收益，盼以結合農業及觀光資源的多元方式，進一步協助露國發展觀光產業。
牟華瑋也肯定露國觀光旅館協會能善盡其社會責任，結合本地農產品以改善農民生活。
該協會會長戴斯丹（Sanovnik Destang）感謝中華民國政府的高效率協助並表示，露國旅館及餐飲業仰賴進口甚深，為穩定國內蔬果供應鏈，以生產替代進口並增加農民收益，於是與駐館共同研議以民間組織為單位，輔導設立蔬果栽培示範田區，以改善農業生產環境，未來也可進一步發展成觀光農園，吸引更多觀光客前來旅遊，可謂一舉數得。
中華民國派駐露國的農業技術人員蕭錫謙也出席記者會，他將輔導3個民間團體在所屬農田示範區中進行番茄、甜瓜、火龍果等高經濟作物的栽種。1060211
(中央社)
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