神明淨港人氣旺 勇嬤、孩童不畏寒冷跳水祈福
野柳保安宮今天上午舉行神明淨港文化祭，今年寒流來襲，現場仍有250位參民眾不畏刺骨寒風，報名參加跳水祈福，其中年紀最大72歲，年紀最小的參賽者只有5歲，表現民眾對信仰的虔誠和活動熱鬧人氣。
高齡72歲、來自板橋的吳李麵阿嬤已經連續6年參加神明淨港活動，平日擔任土城救生隊長，曾連續8屆參加泳渡日月潭活動，她表示對自己身體有信心，每年都一定要來淨港，除了求平安也表達對神明的敬意。
年僅5歲的男童張紘語去年就開始參加淨港活動，男童父母表示，去年參加完跳水活動後，不僅事事順利，今年紘語的身高更暴增15公分，這次是全家人二度參加跳水活動；紘語穿上全套救生衣，小小身軀面對眼前汪洋一度膽怯，還是在母親陪伴下縱身躍入海中。
此外，還有近年主持旅遊節目走紅的土耳其藝人吳鳳也穿上潛水衣，親自跳水體驗神明淨港文化祭魅力。
(中時)
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