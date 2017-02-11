神明淨港人氣旺 勇嬤、孩童不畏寒冷跳水祈福

來自板橋的吳李麵阿嬤（左四）今年高齡72歲，仍年年堅持參加野柳神明淨港跳水祈福活動。（李其樺攝）

年僅5歲的男童張紘語（中）在家人陪伴下，穿上全套救生衣勇敢參加跳水祈福。（李其樺攝）

旅遊節目主持人、知名土耳其藝人吳鳳（右）穿上潛水衣親身體驗跳水活動。（李其樺攝）

來自台北、基隆的一群年輕人跳水祈福徵女友，奇異打扮引人矚目。（李其樺攝）

今年寒流來襲，仍有250位民眾不畏刺骨寒風，參與跳水祈福活動。（李其樺攝）

今年寒流來襲，仍有250位民眾不畏刺骨寒風，參與跳水祈福活動。（李其樺攝）

野柳保安宮今天上午舉行神明淨港文化祭，今年寒流來襲，現場仍有250位參民眾不畏刺骨寒風，報名參加跳水祈福，其中年紀最大72歲，年紀最小的參賽者只有5歲，表現民眾對信仰的虔誠和活動熱鬧人氣。

高齡72歲、來自板橋的吳李麵阿嬤已經連續6年參加神明淨港活動，平日擔任土城救生隊長，曾連續8屆參加泳渡日月潭活動，她表示對自己身體有信心，每年都一定要來淨港，除了求平安也表達對神明的敬意。

年僅5歲的男童張紘語去年就開始參加淨港活動，男童父母表示，去年參加完跳水活動後，不僅事事順利，今年紘語的身高更暴增15公分，這次是全家人二度參加跳水活動；紘語穿上全套救生衣，小小身軀面對眼前汪洋一度膽怯，還是在母親陪伴下縱身躍入海中。

此外，還有近年主持旅遊節目走紅的土耳其藝人吳鳳也穿上潛水衣，親自跳水體驗神明淨港文化祭魅力。

(中時)