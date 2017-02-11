7旬翁寒天迷失街頭 蘆洲暖警助返家

警員將謝姓老翁帶回派出所安置，其子接獲消息後至派出所接人。（譚宇哲翻攝）

新北市患有失智症的78歲謝姓老翁，昨天下午2時許趁著家人不在家，僅穿著輕便外套便徒步走出位於蘆洲的住家，卻疑似迷失方向，走了近4小時後因體力不支，在寒流中約11度的低溫下，獨坐路邊發抖，所幸經民眾通報警方，由更寮派出所警員前往將謝翁帶回安置，並協助其返家。

警方表示，更寮派出所副所長林游程、警員吳新建昨天傍晚獲報前往五股區中興路二段，見謝年事已高且體力透支，無法清楚表達身分及住處，2人隨即將其帶回派出所安置，並透過「人臉辨識系統」查出老翁家住蘆洲區信義路上，派巡邏車將謝翁送返住處時，因家人全都外出尋找謝翁，警員不得其門而入，其子後來接獲鄰居轉知後趕到派出所，頻向警方道謝，讓老父沒在寒流中迷失遭遇不測，一家人得以安心在元宵節團圓。

(中時)