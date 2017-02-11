台灣燈會在雲林 南聖宮關公花燈亮相

我要評比

台灣燈會在雲林，虎尾主燈區今天點燈開幕，6大主題之一的宗教祈福燈區，斗六市南聖宮武聖關公花燈亮相，民眾瞻仰，共沐法喜。

斗六市南聖宮主祀武聖關公（又稱恩主公），是雲林名剎之一，建築宏偉，前殿供奉由海上漂流而來由樟木雕刻而成的關公聖像，高12台尺、重600多台斤，經鑑識出自明朝初期雕刻，距今有500多年歷史。

南聖宮指出，木雕關公聖像的源由，可追溯至1976年，從海上漂流到雲林外海，由漁民奉置在漁村半年之久，後由一名古董商收購運到台北，放在民宅1個多月，雖多方奔走，都未能妥善安置。

後經媒體報導「關老爺落難，無人問津」新聞，台北一些信士獲悉立即走訪交涉，支付鉅額謝金，接駕暫置某信士處所，經清洗修飾安粉，在同年農曆7月由信士隨香護駕送到斗六南聖宮關帝廟供奉，曾轟動一時。

關公木雕聖像漂流來台逾40年，南聖宮管理委員會指出，近幾年信眾不斷好奇詢問，聖像從何處漂流而來，關聖帝君常以時機未到回應。

南聖宮指出，今年台灣燈會在雲林，南聖宮仿照500年木雕關公聖像，製作同比例花燈，巍峨莊嚴，民眾瞻仰，絡繹不絕。

南聖宮表示，希望藉著燈會展覽，為木雕關公聖像尋找歸鄉路，盼望兩岸信眾提供聖像從何處漂流而來的資訊，讓南聖宮執事團隊記錄珍貴歷史，供後人流傳。1060211

(中央社)