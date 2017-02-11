伍茲腰背傷纏身 老虎變病貓元兇
伍茲11日以醫師建議背部多休息為由，宣布退出下周起連續兩場美巡賽，休養15個月復出只出賽三場再度成為「傷兵」，再度引起廣泛討論他高球的生涯的受傷史，最終結論，腰背受傷無疑是他難重返巔峰的最大元兇。
翻開伍茲生涯受傷史，他從2002年開始有受傷紀錄，受傷部位包括膝蓋、腳踝、髖骨與腰背，但腰背傷勢才是造成他失去虎威的真正元兇。
2012年3月之前，伍茲的傷勢大都集中腰部以下的下半身，雖然2010與2011年沒有奪冠，但傷癒後都能擺脫受傷陰霾再添冠軍。2012年美巡拿下3勝，2013年再奪5勝，雖當時狀態無法與黃金時相比，卻相去不遠，且於2014年重登世界第1。
但後來腰疾，卻無法如過去下盤受傷東山再起，自此漸失去競爭力。
2014年3月，本田菁英賽最後1輪打到第13洞腰部痙攣宣布退賽，4月腰部神經壓迫，生涯首度缺席4大賽美國名人賽，8月普利斯通邀請賽最後1輪打到第9洞，再因腰部疼痛退賽。
2015年2月，農保公開賽首輪打11洞腰部舊疾復發黯然離開球場，9月3度進行椎間盤切除手術，休養至2016年12月英雄挑戰賽才復出，但今年2月杜哈沙漠菁英賽第2輪出發之前，因背部莫名痙攣宣布退賽。
伍茲最近1場美巡冠軍是2013年普利司通邀請賽，但腰背受傷之後，生涯美巡與4大賽冠軍，自此停留在79冠與14冠。
2014年之前，他美巡出賽298場只有9場沒晉級，但近16場出賽卻已7場被淘；另外，1996年至2012年只有5次退賽，但2014年至本月初杜哈沙漠菁英賽為止，參賽8場已有4場退賽。證明腰背傷勢已讓他力不從心。
(中時電子報)
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