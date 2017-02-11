美智庫公布照片：陸強化西沙軍事設施

美國智庫「亞洲海事透明倡議」（AMTI）日前公布一系列的西沙群島空拍圖。畫面顯示，中國大陸已在西沙多個島礁強化軍事設施，未來甚至能在反潛作戰中發揮重要作用。

新加坡聯合早報報導，AMTI日前發表「西沙群島：北京在南海的另一處建設」報告，並以一系列照片為佐證，直指中國大陸可能正準備強化西沙在軍事上的功能。

報告指出，中國大陸在西沙擁有20座前哨島礁，其中已有3座建立了有屏障的港口，並能讓大批軍艦和民用船隻停泊；另4座則擁有規模較小的碼頭，第5座較小碼頭則在晉卿島興建中。

此外，中國大陸也在西沙5座島礁上建有直升機起降坪，其中琛航島上設有完備的直升機基地，包括多個機庫和8個起降坪。外界認為，琛航島這個基地在中國大陸的反潛作戰中，將發揮重要作用。

至於西沙面積最大的永興島，是中國大陸在當地的主要軍事基地。過去數年來，中國大陸擴展永興島的面積，島上目前設有軍民兩用機場及空軍基地，以及16個小型戰鬥機庫和4個大型機庫。

2016年2月，中國大陸在永興島部署紅旗9地對空飛彈，引起關切。儘管有報導聲稱已撤離，但這項報告指出，這些飛彈仍然沿著永興島北岸部署。

但報告也說，這些西沙的前哨島礁中，有不少島礁上只有1、2幢建築，還有2座島礁只建有燈塔，另4座更只是沙洲。然而，這些島礁上的小型建築和堆放的建築材料顯示，中國大陸可能準備擴充設施。1060211

(中央社)