與安倍峰會 暖心川普一改張揚論調

我要評比

美國總統川普今天以兄弟般的擁抱和讚譽有加的暖心談話，歡迎日本首相安倍晉三，在白宮峰會中一改過去對東京採取的張揚論調。安倍也試圖跟善變的美國新總統建立私人關係。

法新社報導，川普（Donald Trump）盛讚安倍「強有力的手腕」，以及兩人「非常、非常好的化學反應」，並安排與安倍在白宮檢閱三軍儀隊，公開展現外交情誼。

兩人在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會晤後，川普說：「我今天在他搭車抵達時親自迎接，不但握手，還抓著他的手並且擁抱，我們兩個都覺得要這樣。」

貌合神離的政治二人組先在白宮共進午餐，然後前往川普位在佛羅里達州的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）私人度假村進一步晤談，明天還要來場高爾夫球敘。安倍並在臉書（Facebook）分享與川普在機上比讚的合照。

一整排黑色運動休旅車（SUV）和一群頭載「讓美國再次偉大」紅帽的民眾，早就在佛州棕櫚灘（Palm Beach）機場守候兩人。

數十位棕櫚灘居民沿著前往馬阿拉歌度假村的人行道排排站，對著車隊拍照並揮舞美國國旗。

球敘安排令人想起安倍祖父岸信介（Nobusuke Kishi）任日相時，也曾身穿Polo衫，跟熱愛高球的美國前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）一塊揮桿。

訪美的安倍也展開類似的魅力攻勢。

岸信介當時訪美主題是戰後和解，安倍這次則試圖跟這位善變的美國新總統建立私人關係，並消弭吵得沸沸揚揚的諸多紛爭。

川普在對日長期防衛承諾和跨太平洋夥伴協定（TPP）的議題上抱持懷疑態度，使兩國關係停滯不前。白宮考慮大幅提高進口關稅的計畫，也可能對日本製造業者產生重大影響。

安倍今天迴避TPP的問題，大力讚許川普。

他說：「唐納（Donald），總統先生，您是位傑出的商人。」從政治聲譽鵲起到高球球技，安倍對川普從到尾只有好話。

安倍謙稱：「我的高爾夫球技根本難望唐納項背。」（譯者：中央社何宏儒）1060211

(中央社)