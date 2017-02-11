32南韓傳教士 遭中國大陸驅逐

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南韓一名政府官員今天指出，中國大陸驅逐32名南韓的基督教傳教士。目前兩國正值因南韓計畫部署美國的飛彈防禦系統，而陷入關係緊繃。

根據路透社，南韓媒體報導，這32人都是住在大陸東北鄰近與北韓邊界的延吉市，當中許多人已在當地工作超過10年。

南韓外交部昨天表示，他們已向基督教團體說明這起狀況，並指這些人是於1月遭驅逐出境。

南韓外交部並表示，他們已建議相關團體，應遵守他們工作地區的法律和習俗。

在南韓當地，他們普遍相信中國大陸會就南韓計畫部署美軍的終端高空防衛系統（THAAD）展開報復。THAAD是用於對抗北韓飛彈攻擊的威脅。

要求不具名的南韓政府官員表示，沒有跡象顯示驅逐事件與部署THAAD造成的緊張關係有直接關聯。

南韓媒體報導，在大陸工作的南韓傳教士可能超過1000人，他們大部分都是在東北，許多人協助逃離北韓者，並安排脫北者轉赴包括南韓在內的第三地。（譯者：中央社陳亦偉）1060211

(中央社)