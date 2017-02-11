詹啟賢參選黨主席：要讓國民黨起死回生

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國民黨前副主席詹啟賢（左）11日拜會澎湖藍營基層時說，國民黨需要改變，只有他沒有包袱、恩怨和舊觀念舊思維，可以改變黨，可讓黨起死回生。並宣示未來地方黨部主委，由黨員直選。中央社 106年2月11日

國民黨前副主席詹啟賢今天抵澎拜會澎湖藍營基層時說，國民黨需要改變，只有他沒有包袱、恩怨和舊觀念舊思維，可以改變黨，可讓黨起死回生。並宣示未來地方黨部主委，由黨員直選。

詹啟賢今天由前縣長賴峰偉陪同下，拜會馬公光明里長陳黃淑媛，並與近50名黨員座談，其中不少黨員提出包括未來地方黨部主委選舉、吸引青年與中壯黨員和未來黨務改革的第一件事等。

他指出，對於基層反映地方黨部主委選舉問題，黨中央談了20多年，在之前的19全黨代表大會中就有提到，他在最後臨門一腳獲得通過，未來將由地方黨員來直選，但相關的配套措施，黨中央要設研修小組來完成。

詹啟賢表示，黨主席的選情變化大又快，擔心「口袋黨員」，籲請黨員自主，除了承諾未來地方黨部主委黨員直選外，對於未來一旦出任黨主席第一件事，將是做好整合內部團結。

他提到黨務改革時說，國民黨中心思想的中華民國、憲法等不能動，其他一定由下而上、與時俱進，要做到與主流民意貼近，站在一起，其中黨部主委直選就是讓民意更貼近。

詹啟賢稍後還將拜會副議長陳雙全、前立委林炳坤等地方人士，並前往一級古蹟澎湖天后宮膜拜，祈求國泰民安。1060211

(中央社)