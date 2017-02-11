陸俄簽約 合製軍民兩用重型直升機

俄羅斯今日經濟通訊社報導，中國大陸與俄羅斯合作生產重型直升機的協定，已自7日起生效。儘管這種重型直升機形式上為民用，但俄媒認為，最終仍會被中方改裝成軍民兩用。

報導指出，俄羅斯政府網站在2月7日公布一份由總理麥維德夫簽名的文件，內容是這項中俄合製重型直升機的計劃正式生效。簽約方分別為俄羅斯直升機公司和中國航空工業集團公司。

至於數量，報導提到，初步估算顯示，中國大陸對這款重型直升機的需求量超過200架。

俄羅斯總統蒲亭2016年夏天正式訪問中國大陸期間，兩國即簽署聯合製造重型民用直升機的協定。

報導指出，俄羅斯軍事航空專家德羅茲堅科表示，中國大陸能模仿一切技術工藝，但從未生產過重型直升機，毫無經驗，而俄羅斯是可能為中國大陸提供相關技術支持的唯一國家。

但報導提到，中俄簽署協定前，曾四處尋找可合作的對象，其中包括烏克蘭引擎業者，卻未能如願。而客觀來說，除俄羅斯以外，沒有哪一國能生產出符合中國大陸要求的直升機發動機，以及其他配套零件。

中國大陸為這款重型直升機設定的條件為：最大起飛重量38.2噸、最大升空高度5700公尺、航程630公里、飛行極速300公里。

德羅茲堅科說，他相信俄羅斯未必會輕易地讓中國大陸取得共同研發的成果且牟利，很可能是共同出資合作生產，由俄方提供技術。同時，「民用」直升機只是藉口而已，從中方提出的要求來看，成品將是一種多功能的軍民兩用直升機。1060211

(中央社)