陽岱鋼紅白戰未上場 球隊二年級生表現亮眼
東京巨人今舉行球隊紅白對抗戰，我國旅日好手陽岱鋼，日前春訓因下半身緊繃，提早離開球場，今紅白戰先發9人，確定沒有陽岱鋼的名字，同樣身為外野手的球隊2年級生重信慎之介，把握上場機會，3打數2安打還包含2次盜壘成功，表現亮眼。
重信慎之介去年在一軍出賽25場，共擊出15支安打，打擊率僅1成90，不過今紅白戰把握上場機會，擔任紅隊先發中外野手，扛下開路先鋒，首打席就擊出安打，第二打席也成功敲安，第三打席則是擊出內野強襲球，讓內野手發生失誤，三次打席都上壘，展現企圖心。
陽岱鋼目前下半身緊繃，球隊保險起見，昨陽岱鋼到達球場僅進行上半身的重訓，春訓菜單也隨之改變，是否與球隊前往沖繩二階段春訓也未譜，日媒推估可能3月中旬才會開始實戰，也讓其他隊友有機會爭搶席位。
(中時電子報)
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