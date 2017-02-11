老父插管臥病在床 許聖梅許願「你起床罵罵我」
許聖梅從記者轉為名嘴後，成為各大談話性節目常客，不過她卻自曝近期沒有時間休息，甚至連喘息的空間都沒有，原來是老父臥病在床，讓她必須疲於奔命往返兩地。
許聖梅臉書透露近日無奈心情，尤其身心疲累時特別脆弱，主要是親愛的父親住在榮民之家，而且臥病在床鼻子還插管，她唯一能做就是把電視頻道定在52台，讓父親抬頭就能一解相思之苦，不過探望過程疑似待太晚，讓隔壁床老伯不滿咆哮趕人，迫使她與妹妹結束探望行程。
對於被老伯開口飆罵趕人，許聖梅不僅未生氣反而表示「羨慕」，因為能駡人表示身體健康，也讓她心中許下心願，期盼久病父親能康復「開口」罵她，感性發文讓網友鼻酸。
(中時電子報)
關鍵字：許聖梅
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