蘇煥智回鄉拜年慶元宵 投入明年直轄市長選舉
前台南縣長蘇煥智卸任後，依舊相當關心社會議題，11日蘇煥智返鄉拜年過元宵時，他直言，明年會參選市長選舉，至於投入何處參選，蘇煥智說：「會選擇具戰略性的位置」，此話讓人也留下許多想像空間。
蘇煥智卸任後仍相當關心原台南縣的發展，他也多次走進鄉村，發表新區自治運動的理念，11日他回台南拜年過元宵時表示，台南縣市合併成為六都之一後，原縣區發展資源彷彿被邊緣化，若要推動直轄市新區自治運動，就必須讓人看見你要推動的政策。
之前外傳蘇煥智將參選台北市長，蘇煥智尚未表態，但他直言，他會參選明年度市長選舉之戰，但究竟選擇哪個縣市，蘇煥智語帶保留的說，「會選擇一個最具戰略性的位置參選」，他認為「人民的利益高於政黨的利益」，要選就要讓中央看見，似乎會投入六都參選。
至於是否回台南參選，蘇煥智並未回應，蘇煥智目前積極投入直轄市新區自治的社會運動，他說，這是他30年前最擅長的事，希望能改變都縣不平等的地位。
(中時)
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