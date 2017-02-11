台中東勢新丁粄節 林佳龍踩街
2017台中東勢新丁粄節今天開幕，台中市長林佳龍為重達120斤的新丁粄揭開布幔，帶領國際表演團隊踩街遊行。
2017台中東勢新丁粄節11、12日在東勢客家文化園區、東勢區文化街及鯉魚伯公公園熱鬧登場，上午在東勢客家文化園區舉行開幕式，林佳龍、客家委員會主委李永得、國民黨立委江啟臣都出席開幕式，並為重達120斤的新丁粄揭幕。
林佳龍表示，今年「台中東勢新丁粄節」與「台中巧聖仙師文化祭」雙雙獲選為全國客庄12大節慶，感謝李永得的支持，對市府推動客家事務的肯定，期盼未來持續推動「浪漫台三線」發展東勢大埔客家文化，爭取新社客家庄宗教盛事「九庄媽」遶境也能獲選12大節慶，將珍貴的客家記憶與民俗文化發揚光大。
李永得指出，台中市客家人口約有46萬人，東勢地區至今仍保有大埔客家庄特色，感謝林佳龍率領的市府團隊對客家文化的重視，並舉辦這個充滿創意與在地特色的客家節慶活動。關於「浪漫台三線」的客家文化發展，總統蔡英文已有特別指示，中央部會將全力支持市府推動。
今天的活動在日本鳥取縣「三德山行者太鼓保存會ENTA」的太鼓表演中揭開序幕，開幕式後並由林佳龍、李永得帶領表演團隊及上千民眾踩街遊行。1060211
(中央社)
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