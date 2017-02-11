揮別單身 快去拜全台十大人氣月老廟

西洋情人節將至，全台人氣月老廟總是在這時候成為熱門話題，除一般常見月老廟外，今年較特別的是，隨著彩虹意識高升，「專屬同志的月老廟」兔兒神「威明堂」也登上人氣榜單。

浪漫情人節氣氛越來越濃，有另一半的你或許正忙著籌劃驚喜計畫，又或者單身卻樂於擁抱自由肆意的你，壓根不在意這個節日；但若對這個即將到來的節日有些微惆悵失意的話，不如參考老祖宗的方式，問天吧！

台灣雲端社群觀測權威平台《OpView社群口碑資料庫》針對2015.11.1 ~2017.01.31之間，網路社群提及月老廟的相關討論進行分析，告訴您全台人氣十大月老廟與戀愛世代的變遷。

人氣穩居第一的「艋舺龍山寺」月老神君，討論次數遠甩其他廟宇之月老，有不少民眾分享參拜經驗與隨後的戀愛故事，其中不少民眾特別提及，龍山寺月老神君並無設置籤筒，若想解惑，可藉由擲筊的方式詢問心中疑慮，如若真想抽籤，則要轉而詢求同寺其他有設置籤筒之神祇，切勿將籤筒與月老神君搞混在一起呦。

第二名則為以效率著稱的「台北霞海城隍廟」月老尊神，討論中確實有許多以「效率」、「快速」等字眼為標題的相關文章。除此之外，該廟宇發言人曾公開發表性向友善言論，闢謠月老僅為異性戀牽線之誤傳，因此成為除了兔兒神之外，最常被同志詢問之廟宇。

第三名為台中最負盛名的月老─「樂成宮」月老星君，除了求姻緣的討論之外，討論占比最高為「求復合」之經驗文。

整體來看，以台北的月老人氣最夯，第一及第二名的艋舺龍山寺與台北霞海城隍廟，合計聲量近萬筆；而前五名上榜廟宇皆為建立超過百年的悠久古廟，挾其累積的信仰名望，月老的人氣同樣高昂。

除了一般常見的月老廟外，第六名的「威明堂」供俸因喜愛同性而成神的兔兒神，以「專屬同志的月老廟」為口碑，雖建立時間短，且也非一般人熟知之神祇，但在去年彩虹意識崛起時，因全台僅該堂供俸兔兒神，在鎂光燈聚焦下，引發大量熱議，雖延伸的討論，鼓勵懷疑與批評皆有，但也意外使人氣陡升至第六名，超越許多歷史悠久的月老廟。

事實上，隨著時代的變遷，普世觀念隨著當代文化迭代、進而潛移默化地改變。在面對性向議題，即便是擁有百年歷史的傳統古廟如龍山寺與台北霞海城隍廟，皆以開放正面的心態，回答過去人們並不重視甚至想也沒想過的問題。

情人節即將來臨，不管您的感情狀態如何，是否有拜月老的想法，與最愛的那人一起，不論是情人、家人或朋友都是幸福的，就讓我們用更柔軟的心來面對世上的歧異，迎接情人節與每一天。1060211

(中央社)