嘉義家扶助學金 弱勢學子安心求學

嘉義家扶中心11日舉辦助學金頒發典禮，共發出新台幣174萬5000元，讓扶助大學生不必擔心註冊、書籍等費用，可以安心準備返回學校迎接新學期。（嘉義家扶中心提供）中央社記者黃國芳傳真 106年2月11日

嘉義家扶中心今天舉辦助學金頒發典禮，共發出新台幣174萬5000元，讓扶助大學生不必擔心註冊、書籍等費用，可以安心準備返回學校迎接新學期。

嘉義家扶中心表示，推動助學希望工程，協助經濟弱勢學生向學已有20餘年，近3年來，接受助學人數已超過1000人，雖然每次助學金額不斷攀升，但有一群默默付出的助學人，讓弱勢學子能順利度過註冊難關。

就讀科大四年級的小羽（化名），國小就接受家扶的扶助，在大學曾參與家扶的「自立釣竿」方案，學習資產累積與就業技能，並運用參與釣竿方案的儲蓄經費購買烘焙機具練習專業技能。

小羽在大三階段也爭取到海外實習機會，她說，這一路走來不孤單，要感謝社會大眾與家扶中心的支持，未來將效法助學人，繼續幫助需要的人。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，看到小羽等人故事，就是「教育脫貧」好例子，更要感謝所有助學人的情義相挺，累積成就助學大愛。而助學人名單中也不乏曾是接受助學長大自立的孩子，顯見「愛傳愛」助學希望工程的成效，以及持續推動重要性。1060211

(中央社)