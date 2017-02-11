逸祥當兵虧6萬 吐分手白白主因「我養不起她」

逸祥談分手白白主因。（圖／取自黃逸祥粉絲團臉書）

28歲《大學生了沒》班底逸祥前年向女友白白（白馨儒）求婚成功，去年3月逸祥高唱從軍樂，沒想到9個月後宣告和未婚妻白白切了，震驚許多人，近日他接受專訪，吐露情變主因是因兩人步調不同，逸祥不願白白拋頭露面工作，兩人數度爭吵，逸祥說：「我知道我養不起她，也不能限制她，愛情沒有對錯」。

逸祥去年底認了和白白分手，當時他反省自己：「對婚姻太急、衝太快，沒有想清楚」，據《聯合新聞網》報導，逸翔特別爭取在基隆服役，以便放假回台北見未婚妻，當兵期間逸祥月薪加伙食補助9千，剛好跟在台北的房租打平，其他額外費用全吃老本，一年多來虧了6萬多，但因此找到時間沉澱、充實自己。

逸祥求婚成功後，曾被女方家人跳出來嫌棄，批評他沒禮貌、想白吃、白住等，但白白都力挺逸翔，卻在男方當兵後共同決定分手，談及主因，逸祥說白白除了正職，也想多上節目，但逸翔不肯，兩人便發生爭吵，逸祥嘆「我養不起她」，並表示白白永遠都是他的初戀女友，會把美好回憶放在心底繼續走下去。

(中時電子報)