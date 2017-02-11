他無懼死亡之握 馬英九義氣幫推新書
超人氣部落客「馬克」出版新書《五斗米靠腰：非官方職務說明》，特別採訪前總統馬英九，拍攝宣傳影片，片中馬前總統談總統職務趣事，不但大玩「死亡之握」，甚至連「Over My Dead Body」都出現。
前總統馬英九今天在臉書替台北國際書展宣傳，呼籲大家趁台北國際書展最後2天，挑幾本心愛的書，在寒冬中為心靈注入暖流。
他還特別為馬克的《五斗米靠腰：非官方職務說明》（天下文化）打書，盛讚馬克累積多年來與各種職場工作者的互動，花了很多時間深入訪談（包括我），再用一貫詼諧的筆法，畫出各種職業的喜怒哀樂，是非常有趣的一本書。
而《我是馬克》也在馬總統貼文下面留言「非常感謝馬總統的大力協助！為這本書增色不少～並祝大家元宵節快樂！ 」，網友也紛紛留言表示「馬上買」。
(中時電子報)
文章來源：馬英九臉書
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