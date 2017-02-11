4人元宵棚架下聊天 遭酒駕撞飛

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彰化市彰南路玉因宮搭棚架，4人在廟埕棚架下聊天，遭遇飛來橫禍，洪姓喝醉就了還駕車飛撞，4人大、小腿骨折，其中朱姓男子嚴重失血有生命危險。（吳敏菁攝）

元宵前夕凌晨，彰化市彰南路玉因宮搭棚架，4人在廟埕棚架下聊天，遭遇飛來橫禍，洪姓喝醉就了還駕車，一連撞倒4人和兩輛停放路邊的自小客車，4人大、小腿骨折，其中朱姓男子嚴重失血有生命危險，洪姓駕駛送醫，抽血酒測值換算1.11mg/L。

大竹派出所10日凌晨執行巡邏勤務，0時15分接獲勤務指揮中心報案，到現場發現洪姓男子駕駛自小客車，沿彰南路二段由西東直行，衝撞玉英宮前準備元宵活動搭設的棚架，郭姓、張姓和兩名朱姓男子被接連撞倒，路旁兩部自小客車也被擦撞，緊急送往彰化基督教醫院救護。

彰基副院長周志中表示，27歲朱姓男子右大腿骨折，因失血1200c.c過多，有生命危險；20歲郭姓男子左側小腿骨折；17歲張姓男子右小腿骨折；另名21歲朱姓男子右下肢腳踝有骨折，腳底擦傷。

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(中時)