茶商捐茶葉 義賣贊助弱勢兒童

台中市茶商業同業公會捐贈愛心茶葉義賣，鼓勵民眾踴躍認購，籌募獎助學金幫助孩子安心上學。（陳世宗翻攝）

孩子向茶商公會貴賓奉茶，象徵感謝及感恩，期待茶葉轉換成現金，給予弱勢貧困兒童溫暖關懷。（陳世宗翻攝）

元宵過後，新年節慶告一段落，緊接著，就是各級學校的開學日。對於身處經濟弱勢的孩子們來說，雖期待著新學期到來，但也擔憂將面臨今年第一道生活難關，學費與生活費該從何來？台中市茶商業公會捐贈茶葉義賣，鼓勵踴躍認購幫助孩子安心上學。

台中市茶商業同業公會今年發起「一心二葉茶情濃，一家二扶情義重」捐贈茶葉義賣活動，日前由理事長顏全源率理監事前往南台中家扶中心，代表27家茶行會員捐贈總價值逾35萬元的茶葉，有烏龍茶、普洱茶、梨山茶、金萱茶等多樣茶，大騰茶園更捐贈價值近8萬元的梨山茶。

理事長顏全源表示，「茶商大多數是小規模經營，但相信集合大家的力量，就可以成就善心美事。現今大環境不景氣，但公益行動不能打折，反而要加倍付出，讓社會更加溫暖。」

捐贈儀式上，邀請孩子向茶商公會貴賓奉茶，象徵感謝及感恩，也將傳統茶道文化的禮儀傳承下去。春勇茶王老闆張慶松表示，每一杯都茶香滿溢入口回甘，透過義賣能將茶葉轉換成金錢，幫助貧困的家庭及兒童，也希望他們終將能嚐到甘甜的人生滋味。

大學新鮮人的小婷，靠著努力考上國立大學，因到外地就學，除學費之外，生活費、交通費等也是一項沉重負擔，平時需要靠打工維持生活開銷。小婷表示，「感謝有獎助學金的幫忙，讓我可以放心地在課業上與社團中學習，降低對未來的恐懼感。」

即將大學畢業的小詩對於能拿到獎助學金相當感激，小詩決定畢業後即踏入職場就業，先前累積存的獎助學金能幫助填補在就業前的基本生活開銷，「因為不曉得待業空窗期會有多長，」小詩擔憂地說。

根據家扶調查，國中小兒少最缺的前三項學習用品為：教育類電腦軟體(83.8％)、參考書(51.9％)、安靜讀書空間(31.4％)，弱勢兒少在學習環境及資源相較於一般孩子不足，更需要社會大眾的關心。

南台中家扶中心每學期開學前提供經濟弱勢的高中職、大專學生獎助學金，這次預計發放金額約為400萬，目前尚缺150萬，希望民眾踴躍認購這批愛心茶葉，將茶葉轉換成對貧困孩子的祝福。茶葉義賣相關資訊可電洽南台中家扶中心04-2313-1234。

(中時)